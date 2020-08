D’Ambrosio: “Il gruppo la nostra forza. Maglia Inter va meritata ogni giorno”

Condividi questo articolo

Intervistato in esclusiva da “Sky Sport”, Danilo D’Ambrosio ha parlato della semifinale di Europa League in programma lunedì sera alle 21.00 contro lo Shakhtar Donetsk. Il difensore dell’Inter ha anche sottolineato l’importanza del gruppo e di un grande attaccante come Romelu Lukaku.

SFIDA TOSTA – Danilo D’Ambrosio suona la carica in vista di lunedì sera, quando l’Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League. Queste le sue parole a “Sky Sport” sulla partita: «Stiamo studiando lo Shakhtar Donetsk, sono forti e con tante individualità. Sono veloci e tecnici davanti, hanno sempre fatto bene nelle ultime stagioni. Sulle fasce hanno anche quel qualcosa in più. Noi li affronteremo come sempre, uniti, da squadra. Non ci sono favoriti, partiamo alla pari. La nostra forza è l’unità del gruppo e la determinazione».

GRUPPO FORTE – Il punto di forza della squadra, secondo D’Ambrosio, è la compattezza del gruppo. La ciliegina sulla torta? Romelu Lukaku. Ecco le parole del difensore nerazzurro: «Lukaku è un grandissimo attaccante, proprio come Lautaro Martinez e Sanchez. Romelu sta facendo grandi cose grazie anche alla squadra che lo aiuta e gli permette di segnare tanto. Cercheremo di sfruttare la sua forza fisica al meglio, specialmente nell’area avversaria. Io sto avendo un buon momento, così come tutta la squadra. Non si arriva a questo punto solo grazie ai singoli. Noi entriamo in campo sempre pronti grazie al lavoro del mister e dello staff. Il nostro segreto è di lavorare continuamente e duramente senza mai dare nulla per scontato. Questa maglia va meritata ogni singolo giorno».