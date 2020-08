Perisic, Inter puÃ² fare il prezzo. Nuova ipotesi se Bayern non accetta – Sky

Perisic, Inter può fare il prezzo. Nuova ipotesi se Bayern non accetta – Sky

Secondo “Sky Sport”, se il Bayern Monaco dovesse decidere di non acquistare definitivamente Ivan Perisic (qui le parole di Rummenigge a riguardo), l’Inter – su indicazioni di Antonio Conte – potrebbe decidere di trattenerlo in squadra.

FUTURO INCERTO – Dopo la scadenza della clausola per il riscatto al 30 giugno – non esercitata dal Bayern Monaco – ora l’Inter può decidere di fare il prezzo per Ivan Perisic in un’ipotetica trattativa. Se la società bavarese non dovesse decidere di acquistarlo definitivamente, secondo “Sky Sport”, potrebbe spuntare una nuova ipotesi per il giocatore. Antonio Conte, infatti, potrebbe anche decidere di trattenerlo all’Inter, trovandogli un ruolo nel suo 3-5-2 e facendolo così tornare un elemento importante della rosa nerazzurra.

Fonte – Sky Sport