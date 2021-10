Correa, tegola più grave del previsto! Problema al ginocchio: i dettagli

Come riportato oggi, Joaquin Correa si è fermato per un infortunio nel ritiro dell’Argentina. Se all’inizio si parlava di affaticamento muscolare (vedi articolo), dal Sudamerica arrivano altre notizie. ESPN, infatti, riporta una lesione al tendine del ginocchio sinistro.

TEGOLA – Brutte notizie per l’Inter, per Simone Inzaghi e per Joaquin Correa. L’argentino, infatti – secondo le ultime notizie che arrivano dall’Argentina – avrebbe subito una lesione al tendine del ginocchio sinistro. Un problema ben più grave rispetto all’affaticamento muscolare riportato in giornata. Resta ora da capire l’intensità dell’infortunio e il periodo di stop per il giocatore.

FONTE – Gustavo Yarroch, ESPN