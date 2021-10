Pistocchi: «Cassano, con la polemica su Marotta ha chiuso il cerchio»

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha commentato lo scambio polemico tra Antonio Cassano e l’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta (vedi articolo). Di seguito le sue parole attraverso un video sul suo profilo Instagram ufficiale.

ENNESIMA POLEMICA – Maurizio Pistocchi ha commentato in questo modo la polemica scatenatasi tra Antonio Cassano e Beppe Marotta: «È una polemica antipatica tra personaggi molto noti e che potrebbe trovare una facile conclusione davanti a un bicchiere di vino. Certo che Cassano, che lo scorso anno parlava male di Conte, Barella e Lukaku, con l’accusa di incompetenza verso Marotta ha chiuso il cerchio. Per essere un tifoso dell’Inter come professa, mi sembra che tutto questo sia un po’ tanto».