Coppa Italia, Inter-Napoli in semifinale: caos calendario, cambia il campo?

In Coppa Italia sono rimaste Inter, Napoli, Milan e Juventus. La Lega Serie A deve ufficializzare il calendario delle semifinali, e c’è un problema legato al campo: obbliga all’inversione per una delle due partite?

IL CASO – La Coppa Italia ieri sera ha definito le sue semifinali: l’Inter sfiderà il Napoli, il Milan la Juventus. La Lega Serie A dà come date (indicative) mercoledì 12 febbraio per l’andata e mercoledì 4 marzo per il ritorno, con possibilità di cambiare in caso di necessità. Il regolamento stabilisce che hanno diritto di giocare il ritorno in casa le società con la posizione nel tabellone contrassegnata dal numero più basso. Sono tutte teste di serie: Napoli 1, Juventus 2, Milan 3 e Inter 4. Questo comporta che le due milanesi dovrebbero giocare entrambe l’andata al Meazza, e qui iniziano i problemi: ovviamente non si può fare lo stesso giorno. E non ci sono nemmeno tante date per posticipare le semifinali più avanti.

COME RISOLVERE? – Il regolamento della Coppa Italia prevede che, in questi casi, se due società devono giocare nello stesso giorno la propria semifinale in casa sullo stesso campo, la vincente della competizione o (in subordine) la società meglio classificata nella precedente Serie A guadagni il diritto di giocare il ritorno in casa. Questo significa che, se non dovessero esserci altre date, l’Inter giocherà l’andata al San Paolo e il ritorno al Meazza. Da escludere un anticipo al martedì, per entrambe le semifinali: il 9 febbraio c’è Inter-Milan, l’1 marzo Juventus-Inter. La soluzione probabile è una partita il mercoledì e l’altra il giovedì, stessa cosa per il ritorno, perché nessuna delle semifinaliste giocherà in campionato il sabato successivo. In caso di mancato accordo, però, necessaria l’inversione di campo. Da oggi qualsiasi giorno sarà buono per conoscere il calendario: la Coppa Italia attende.