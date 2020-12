Conte: “Siamo molto uniti. Contento quando non si parla male dell’Inter”

Conte: “Siamo molto uniti. Contento quando non si...

Antonio Conte ha parlato a “Radio Rai” dopo la vittoria di oggi in rimonta in Cagliari-Inter. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come l’ambiente sia molto unito e ha voluto chiarire quale sia la sua reazione quando all’esterno si parla male della squadra.

UNITI – Antonio Conte ha analizzato a “Radio Rai” la vittoria di oggi e l’atmosfera che si respira all’interno dell’ambiente nerazzurro. Queste le sue parole: «Penso che l’approccio nel primo tempo sia stato molto positivo, abbiamo creato tante situazioni da gol, siamo stati un po’ imprecisi. Il loro portiere ha fatto interventi miracolosi. Nel secondo tempo siamo stati bravi, poteva montare un po’ di frustrazione per il fatto di essere sotto, ma abbiamo reagito bene. Io l’unità l’ho chiesta più all’esterno dell’ambiente che all’interno. Siamo molto uniti, sappiamo e vogliamo con tutte le forze regalare le maggiori soddisfazioni possibili. A me fa piacere quando non si parla male dell’Inter».