Ranocchia si complimenta con i compagni: “Grande vittoria, forza Inter!”

Andrea Ranocchia Inter

Nonostante non sia sceso in campo nella vittoria per 1-3 oggi in Cagliari-Inter, Andrea Ranocchia ha comunque voluto complimentarsi con i suoi compagni di squadra attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale.

COMPLIMENTI – Arrivano i complimenti da Andrea Ranocchia per i suoi compagni di squadra, protagonisti oggi di una vittoria in rimonta in Cagliari-Inter. Nonostante non sia sceso in campo, il difensore nerazzurro, attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale, ha pubblicato una foto presa dalla sfida odierna, con un abbraccio collettivo. “Grande vittoria, forza Inter!”, le belle parole del giocatore.