Champions League, Inter qualificata agli ottavi se: le 2 ipotesi su 9 possibili

UEFA Champions League logo trofeo

Champions League, Europa League o niente? Tra una settimana l’Inter scoprirà il suo futuro nelle competizioni UEFA 2020/21. L’atteso verdetto non dipende solo dal risultato di San Siro. Sono nove gli incastri possibili e solo due equivalgono al passaggio del turno

SITUAZIONE ATTUALE – L’inatteso risultato di Kiev fa raddoppiare le chance dell’Inter di accedere agli ottavi di finale di Champions League. Se prima lo scenario possibile era solo uno (11%), adesso sono almeno due (22%). Nel Gruppo B si è verificata la migliore delle situazioni analizzate prima di Borussia Monchengladbach-Inter, che restituisce comunque meno del 25% (vedi editoriale). Tradotto: l’Inter ha due possibilità su nove di andare avanti nell’Europa che conta. E solo da seconda del girone. Estendendo lo sguardo all’Europa League, c’è un’unica possibilità di retrocedere. Gli altri sei scenari possibili eliminano l’Inter dalle competizioni UEFA per la stagione 2020/21. Specificato questo, ribadiamo l’ipotesi di partenza su cui si regge l’intero discorso qualificazione: l’Inter deve vincere contro lo Shakhtar Donetsk, altrimenti è fuori da tutto.

CLASSIFICA E CALENDARIO – A 90′ più recupero dalla fine della fase a gironi, la classifica del Gruppo B vede il Borussia Monchengladbach al comando con 8 punti. Segue la coppia formata da Shakhtar Donetsk e Real Madrid a quota 7, in ordine. Chiude l’Inter, che al momento ne ha 5. Il calendario ha in programma ancora due partite: Inter-Shakhtar Donetsk a Milano e Real Madrid-Borussia Monchengladbach a Madrid. Ultimi tre punti in palio per tutte le protagoniste.

IPOTESI ELIMINAZIONE (6) – L’Inter non vince in casa contro lo Shakhtar Donetsk e lascia l’Europa a dicembre. Che siano 5 punti (sconfitta) o 6 punti (pareggio), la classifica non cambia. Il quarto posto è tale a prescindere dal risultato di Real Madrid-Borussia Monchengladbach. In questo caso gli spagnoli devono vincere assolutamente per qualificarsi, altrimenti sarà Europa League.

IPOTESI EUROPA LEAGUE (1) – L’Inter vince a Milano contro lo Shakhtar Donetsk, ma a Madrid pareggiano. Gli 8 punti dell’Inter sono da terzo posto rispetto a quelli del Real Madrid, che ha dalla sua gli scontri diretti. Borussia Monchengladbach (9) primo, Shakthtar Donetsk (7) eliminato.

IPOTESI CHAMPIONS LEAGUE (2) – L’Inter batte lo Shakhtar Donetsk e contemporaneamente in Spagna vince qualcuno. Se è il Real Madrid (10), gli 8 punti in classifica premiano l’Inter proprio in virtù del 2-3 di ieri sera. Borussia Monchengladbach (8) in Europa League, Shakthtar Donetsk (7) eliminato. Se è il Borussia Monchengladbach (11), Inter (8) seconda in solitaria. Shakthtar Donetsk (7) in Europa League, Real Madrid (7) eliminato per gli scontri diretti. Come finirà il Gruppo B?