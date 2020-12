Brozovic col Borussia Moenchengladbach torna al centro del 3-5-2

Brozovic è tornato disponibile in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach e si è subito ripreso il suo ruolo da regista nel 3-5-2 di Conte.

RITORNO AL CENTRO – Contro il Borussia Moenchengladbach Conte ha confermato il 3-5-2 visto o meglio ritornato contro il Sassuolo. Ma in Champions League c’è stata una differenza: è tornato disponibile Brozovic dopo la positività al Covid. E subito il croato si è ripreso il suo ruolo. Quello in cui rende al massimo.

REGISTA BASSO – Questa è la mappa che mostra i suoi passaggi, presa da Whoscored:

In totale sono 83, di gran lunga il dato migliore della squadra (il secondo è Barella con 58 seguito da Skriniar con 56). Brozovic insomma è tornato al centro del gioco. E si è visto. Nel caso ve lo steste chiedendo il croato è anche primo per tocchi con 92 (secondo sempre Barella con 72). Al suo attivo anche l’assist per il primo gol di Lukaku, con un bel pallone verticale.

RUOLO PREFERITO – Conte in Champions League ha ritrovato il suo regista basso. Il croato al centro del 3-5-2 è una certezza sia per l’Inter che per il tecnico. Infatti ha ripreso subito in mano squadra e manovra, senza nemmeno bisogno di rodaggio. Si continuerà su questa via?