Brozovic verso il forfait: Dalic ragiona su due centrocampisti per sostituire il 77 dell’Inter

Brozovic più vicino all’Inter che alla Croazia in queste ore. Manca ancora l’ufficialità, ma al momento appare lontana la Nazionale Croata per il numero 77 nerazzurro in fase di recupero dall’infortunio

CACCIA AL SOSTITUTO – Il commissario tecnico croato Zlatko Dalic questa volta a centrocampo non avrà a disposizione Marcelo Brozovic, il cui infortunio richiederà uno stop prolungato. In Croazia – precisamente il portale Vecernji – sono certi che il centrocampista numero 77 dell’Inter non potrà far parte della prossima spedizione biancorossa. E per questo lo stesso CT Dalic sta già valutando se rimpiazzarlo con Kristijan Jakic (Eintracht Francoforte) o l’esordiente Nikola Moro (Dinamo Mosca). Uno dei due sostituirà Brozovic davanti alla difesa, completando il reparto con l’inamovibile capitano Luka Modric (Real Madrid) e l’ex nerazzurro Mateo Kovacic (Chelsea). Pertanto, la presenza di Brozovic nel ritiro della Croazia sembra da escludere. Mentre la permanenza ad Appiano Gentile, a disposizione dell’Inter, è più vicina: continuerà il recupero personalizzato post-infortunio. Nessun problema, invece, per Ivan Perisic, che probabilmente verrà utilizzato anche in nazionale nel ruolo di quinto sinistro nel 3-5-2 pensato da Dalic.