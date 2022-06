Bremer: «Futuro? Non so se resterò in Italia. Presto si definirà tutto»

Bremer, nel corso di un’intervista in una trasmissione brasiliana Flow Sports Club, conduttore Zé Roberto, Bremer ha raccontato le sue prime difficoltà in Italia, ma anche del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport.

PRIME DIFFICOLTÀ – Gleison Bremer nel corso del programma ha parlato anche del suo arrivo in Italia e le prime difficoltà: «Ero giovane e dovevo imparare, gli allenatori mi hanno insegnato molto. L’adattamento è stato graduale, anche con la lingua».

IN FUTURO – Bremer si sofferma a parlare in particolare del suo futuro : «Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo parlando. Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero. L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane».

Fonte: Tuttosport