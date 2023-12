Buchanan-Inter, c’è fiducia! Un fattore può avvicinare: le cifre – SM

Continuano ad arrivare conferme sulla vicinanza fra l’Inter e Tajon Buchanan. C’è ancora un po’ di distanza fra le cifre dei nerazzurri e quelle del Club Bruges, ma secondo SportMediaset c’è il fattore bonus su cui si può lavorare.

ACCORDO – Non sembrerebbe poi così lontana la fumata bianca dell’Inter per Tajon Buchanon. Anche perché le pretese del Club Bruges per il laterale canadese si sono abbassate e potrebbero continuare a farlo, fino a trovare la cifra giusta per l’accordo definitivo. Il giornalista Daniele Miceli dichiara: «Arriva certamente un esterno destro per sopperire all’assenza forzata di Juan Cuadrado. Il nome inquadrato da tempo è quello di Buchanan, 24enne canadese del Club Bruges. C’è fiducia ma non è ancora chiusa la trattativa, anche se il club belga si è ammorbidito. Chiedeva inizialmente 17 milioni di euro, poi 15, adesso è arrivato a una richiesta di 12 milioni a fronte di un’offerta interista intorno agli 8. L’impressione è che lavorando sul bonus si possa andare a dama, accontentando pure il ragazzo. Buchanan ha già un accordo per un quinquennale con l’Inter».