Bucciantini: «Lukaku-Inter, come si fa a dire che non è un affare? Aiuterà»

Bucciantini promuove il ritorno di Lukaku all’Inter anche dal punto di vista finanziario. Rispondendo a una domanda durante Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista segnala come pure a livello economico ci siano dei vantaggi.

TUTTO MIGLIORATO! – Marco Bucciantini vede tanti benefici dal ritorno di Romelu Lukaku: «Dal punto di vista economico è un costo che torna nell’Inter, ma il rapporto tra il costo che ha portato Lukaku in Serie A nei due anni in cui ci ha giocato e quello con cui torna come fai a dire che non è un affare? Cominciamo a prendere coscienza dei conti un po’ tardi, in un calcio che non si è rovinato per operazioni come quella di Lukaku. Peraltro fra un anno puoi decidere di fermarti oppure di vedere quanto avrà aiutato. In qualcosa aiuterà: non era un ambiente che aveva bisogno di entusiasmarsi, perché l’Inter è stata la prima squadra per tifosi allo stadio. Mi sono anche un po’ stufato che vedere la gente felice sia per forza di cose retorica: trovare a questa felicità una misura perché sia duratura è la cosa più intelligente che si possa fare. Se l’Inter riesce a fare un’operazione in uscita molto pesante, e in entrata tutti questi colpi con Lukaku e magari Paulo Dybala a zero, mi sembra un modo per tenere i conti e rendere felici i tifosi. Se fa così di sicuro si muove bene».