Braz (VP. Flamengo): “Annunceremo nuovi giocatori”. Indizio Gabigol?

Intervenuto a Fla TV, Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha dichiarato che la prossima settimana il club carioca annuncerà nuovi acquisti. Tra questi, viste le trattative in corso, potrebbe figurare anche Gabigol dell’Inter.

ANNUNCI IN ARRIVO – La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la cessione di Gabigol al Flamengo. Un indizio in tal senso potrebbe averlo dato Marcos Braz, vicepresidente del club carioca, che ha dichiarato come la prossima settimana saranno annunciati ufficialmente dei nuovi acquisti. Ecco le sue parole in tal senso: «Siamo felici di riprendere, i titoli vinti nel 2019 fanno già parte del passato e i nostri tifosi hanno fame di altri titoli. Quindi dobbiamo iniziare tutto da capo. Siamo sulla buona strada, abbiamo fatto dei buoni acquisti. La prossima settimana annunceremo ufficialmente altri arrivi. Stiamo lavorando bene e possiamo vincere di nuovo tutto, o almeno giocarcela fino alla fine. Non posso garantire che vinceremo tutto, ma stiamo lavorando perché ciò succeda».