Immobile sfida Inter e Juventus: “Scudetto? Se a fine stagione…”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato al termine della vittoria per 5-1 contro la Sampdoria arrivata anche grazie a una sua tripletta. Il giocatore biancoceleste, a “Sky Sport” ha risposto alle domande su un coinvolgimento della squadra capitolina nella lotta Scudetto insieme a Inter e Juventus.

CORSA SCUDETTO – Se fino a qualche settimana fa la lotta per il primo posto in Serie A era una gara a due tra Inter e Juventus, ora la Lazio si è inserita di prepotenza nella corsa per lo Scudetto. Il merito è anche e soprattutto di Ciro Immobile, che sta vivendo una vera e propria stagione di grazia. Intervistato dopo la tripletta che ha permesso ai biancocelesti di vincere per 5-1 contro la Sampdoria, l’attaccante ha risposto con queste parole: «Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare nessuna partita. Siamo stati bravi perché sapevamo che non era una sfida facile. I miei compagni mi fanno giocare bene, sono orgoglioso di loro, è anche merito loro se siamo qui. Ora dobbiamo continuare così. L’entusiasmo porta a fare strani voli, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi. Corsa Scudetto? Guardo al vantaggio su Roma e Atalanta. Vedremo a fine stagione poi, se saremo lì lotteremo per qualcosa in più».