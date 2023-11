Il Benfica fa tutto in 5′ prima dell’Inter: autogol, espulsione e vittoria

Il Benfica affronterà – da già eliminato – l’Inter mercoledì alle 21 all’Estadio da Luz in Champions League. Stasera però ha giocato in Taça de Portugal, una delle due coppe, battendo 2-0 il Famalicao non senza soffrire.

TUTTO IN 5′ – Benfica non scintillante ma vincente quello di stasera in Taça de Portugal, nel 2-0 al Famalicao. La squadra di Roger Schmidt (che non ha fatto particolare turnover per l’Inter, coi cinque cambi tutti dal 79′ in poi) resta sul pari fino al 72′, quando un autogol di Riccieli porta avanti le Aguias. Due minuti più tardi espulso il difensore ospite Otavio, col Famalicao che resta in dieci. Il Benfica sfrutta la superiorità numerica e colpisce ancora al 77′, con Rafa Silva. Per le Aguias c’è la qualificazione agli ottavi di Taça de Portugal, ora l’Inter in Champions League mercoledì.