Pioli: «Juventus-Inter? Ho risultato migliore ma conta il Milan»

Per Pioli ritorno alla vittoria piuttosto fortunato, col Milan che ha battuto 1-0 la Fiorentina. L’allenatore rossonero, nel post partita di Sky Sport, ha dato una valutazione su cosa si augura domani sera in Juventus-Inter.

L’AUGURIO – Dopo la vittoria del Milan di stasera, Stefano Pioli pensa a Juventus-Inter: «Per quanto riguarda la partita di domani sera noi dobbiamo avere ambizioni, per avere ambizioni chiaramente dobbiamo dare continuità a questa vittoria di stasera e vincere quante più partite possibili per poter pensare ancora di avvicinare l’Inter e la Juventus che stanno là davanti. Per me il risultato migliore sarebbe il pareggio, ma conterà molto quello che riusciremo a fare noi. È chiaro che mancano ancora tante partite, ma è altrettanto chiaro che abbiamo perso tanti punti e dobbiamo camminare molto veloci noi. Al di là dei risultati delle avversarie».

SUCCESSO FORTUNATO – Il Milan, in attesa di Juventus-Inter, batte la Fiorentina con un 1-0 soffertissimo. Il commento di Pioli: «Non siamo abituati a non vincere per quattro partite e non è abituato il nostro ambiente. Con risultati più continui possiamo tornare a fare il nostro calcio, che ha più ritmo e intensità. Era importante affrontare bene questo tipo di partita, dopo la sosta: sono soddisfatto della prestazione, sapevo che era quella che dovevamo fare».