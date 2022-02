Bastoni, Inter ha deciso di fare ricorso per le due giornate di squalifica

Bastoni, infortunatosi ieri nella sfida di Coppa Italia con la Roma (vedi articolo), è stato punito con due giornate di squalifica dopo Inter-Milan. Il club nerazzurro ha deciso di fare ricorso, come comunicato da Matteo Barzaghi nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

RICORSO – Alessandro Bastoni è stato squalificato per due giornate dopo Inter-Milan. Il club nerazzurro ha deciso di fare ricorso: «L’Inter farà ricorso per le due giornate di squalifica, oggi dopo un attento esame hanno deciso così. Puntando al rientro con il Liverpool, se anche non ce la dovesse fare, sarebbe a disposizione per il Sassuolo quindi se fa ricorso fa capire che la speranza di recuperarlo c’è».