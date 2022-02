Inter, incontro con agenti di Perisic e Handanovic: preso un impegno – Sky

L’Inter si muove sulla questione rinnovi. Secondo le ultime indiscrezioni di Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 (QUI le ultime su Bastoni) -, il club nerazzurro nei giorni scorsi ha incontrato gli agenti di Perisic e Handanovic. Di seguito tutti i dettagli

INCONTRO – L’Inter si muove verso Ivan Perisic e Samir Handanovic. La volontà del club nerazzurro è quella di rinnovare i loro contratti: «Nei giorni scorsi il club nerazzurro ha incontrato gli agenti di Perisic e Handanovic per intavolare il discorso rinnovo. Con tutti e due si è fatto il punto della situazione con l’impegno di riaggiornarsi prossimamente. La volontà su Handanovic è quella di tenerlo nonostante Onana, sul croato è importante perché testimonia il fatto che l’Inter voglia tenerlo per avere lui e Gosens come esterni di sinistra», così Matteo Barzaghi.