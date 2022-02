Liverpool, la lista UEFA per la Champions League: i giocatori per l’Inter

L’Inter ha comunicato la sua lista UEFA la settimana scorsa (vedi articolo), mentre il Liverpool non l’aveva fatto. Ora è la stessa UEFA a rendere note le rose per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Ecco quali sono i giocatori a disposizione di Klopp per gli ottavi di finale (16 febbraio e 8 marzo).

LIVERPOOL – LA LISTA UEFA

Portieri: 1 Alisson Becker, 13 Adrian, 62 Caoimhin Kelleher, 95 Harvey Davies *;

Difensori: 4 Virgil van Dijk, 5 Ibrahima Konaté, 12 Joe Gomez, 21 Kostas Tsimikas, 26 Andrew Robertson, 32 Joel Matip, 66 Trent Alexander-Arnold, 76 Neco Williams *, 77 James Norris *, 78 Jarell Quansah *, 88 Luke Chambers *, 89 Billy Koumetio *;

Centrocampisti: 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara, 7 James Milner, 8 Naby Keita, 14 Jordan Henderson, 15 Alex Oxlade-Chamberlain, 17 Curtis Jones *, 45 Elijah Dixon-Bonner *, 63 Owen Beck *, 67 Harvey Elliott, 79 Dominic Corness *, 80 Tyler Morton *, 82 Max Woltman *, 84 Conor Bradley *;

Attaccanti: 9 Roberto Firmino, 10 Sadio Mané, 11 Mohamed Salah, 18 Takumi Minamino, 20 Diogo Jota, 23 Luis Diaz, 27 Divock Origi, 85 James Balagizi *, 86 Harvey Blair *, 87 Oakley Cannonier *.

* giocatore appartenente alla lista B

Rispetto alla lista UEFA presentata per la fase a gironi c’è un cambio nel Liverpool. Jurgen Klopp ha inserito il nuovo acquisto Luis Diaz al posto di Nathaniel Phillips, ceduto in prestito al Bournemouth. Il colombiano potrebbe quindi fare il suo esordio in Champions League coi Reds contro l’Inter.