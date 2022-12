Barzaghi: «Inter, Inzaghi lavora su una coppia! Ecco quando farà le prove»

L’Inter rischia di riprendere il suo cammino in campionato con un’emergenza attacco: al momento, infatti, Inzaghi può lavorare solo con Lukaku e Dzeko. Secondo Matteo Barzaghi, intervenuto a Sky Sport 24, il tecnico nerazzurro fare delle prove nelle prossime amichevoli. Intanto una soluzione di emergenza è stata trovata

PROVE DI FEELING – L’Inter di Simone Inzaghi è in emergenza attacco al momento, con i soli Romelu Lukaku ed Edin Dzeko a disposizione. Secondo Matteo Barzaghi, il tecnico nerazzurro farà delle prove nelle prossime amichevoli: «Al momento la coppia a disposizione è composta da Dzeko e Lukaku perché Lautaro Martinez è via e prenderà parte alla finale Mondiale mentre Correa anche oggi si è allenato a parte (vedi articolo)».

ESPERIMENTI – Inzaghi dovrà necessariamente fare dei tentativi, tenendo ben presente una soluzione d’emergenza: «Inzaghi sta lavorando sulla coppia Dzeko-Lukaku: guardando il minutaggio delle altre coppie, al primo posto ci sono Dzeko e Lautaro con 13 gol siglati in due. Poi via via tutti gli altri con pochi minuti per Lautaro e Lukaku. Chiudono proprio il bosniaco e il belga con solo 23 minuti finali a Lecce. Poi l’ultima, che è una tentazione, è quella di appoggiare Mkhitaryan a una punta: nell’emergenza può essere una soluzione. Va sperimentata la coppia Dzeko-Lukaku ma non contro il Betis: più probabile contro Reggina e Sassuolo».