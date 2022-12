VIDEO – La rete spettacolare di Edin Dzeko contro il Bologna

La Serie A celebra la rete di Edin Dzeko realizzata il 9 novembre di quest’anno in Inter Bologna, match terminato poi 6-1 in favore dei nerazzurri.

CIGNO – Il canale Twitter della Serie A ha pubblicato la rete segnata da Edin Dzeko in Inter-Bologna. In quella gara i nerazzurri andarono in svantaggio, colpa del gol fortunato di Lykogiannis. Proprio grazie al bosniaco la situazione tornò in parità, con un gol fantastico. Il match terminò 6-1, con una doppietta di uno straordinario Federico Dimarco e le reti di Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Robin Gosens.

clicca qui per il video della rete di Dzeko contro il Bologna