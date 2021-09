Bale salta Inter-Real Madrid? Ennesimo infortunio per il gallese

Inter-Real Madrid potrebbe perdere uno dei protagonisti più attesi. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il gallese Bale ha riportato un infortunio muscolare alla coscia destra.

INFORTUNIO – Gareth Bale, secondo quanto riportano gli ultimi aggiornamenti, potrebbe non essere disponibile per il match di mercoledì tra Inter e Real Madrid in Champions League. Il giocatore gallese ha infatti accusato l’ennesimo problema muscolare della sua carriera. Un fastidio alla coscia destra emerso nella seduta odierna, che costringe Carlo Ancelotti a lasciarlo fuori dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro il Celta Vigo. Servirà un controllo per conoscere l’entità del problema. Il club madrileno ha annunciato che Bale aveva svolto l’allenamento con il gruppo nel pomeriggio.

Fonte: mundodeportivo.com