VIDEO – Empoli-Venezia 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Venezia, anticipo della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



LA PRIMA VOLTA – Empoli-Venezia 1-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Dopo oltre diciannove anni il Venezia ritrova gol e punti nel massimo campionato. L’Empoli, reduce dal trionfo sulla Juventus prima della sosta, non riesce a dare continuità anche perché viene sorpreso in avvio. Al 13’ Mattia Aramu, all’esordio in questa Serie A dopo due giornate di squalifica, mette in mezzo da sinistra e Thomas Henry in anticipo a centro area fa 0-1. Sfiora solo il raddoppio Dennis Johnsen, che prende il tempo ad Ardian Ismajli ma solo davanti a Guglielmo Vicario gli calcia addosso. Tanti cambi per problemi fisici, uno però è per scelta ed è l’ingresso di David Okereke, che entrato da un minuto al 68’ prende palla prima di metà campo, si fa sessanta metri in progressione e ne salta tre per poi concludere col sinistro in rete. Gol splendido per l’attaccante tornato dal Belgio dopo l’esperienza allo Spezia. Nel finale fallo del portiere Niki Maenpaa su Liam Henderson, rigore per l’Empoli che trasforma Nedim Bajrami all’89’. Ci sono sette minuti di recupero, ma il Venezia regge e porta a casa i tre punti.

Video con gli highlights di Empoli-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.