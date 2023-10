Atalanta-Inter, è corsa a due: Carlos Augusto ‘sfida’ Dimarco

A cinque giorni da Atalanta-Inter, Simone Inzaghi è al lavoro per definire la formazione ufficiale in vista del match di sabato: uno dei possibili dubbi riguarda la corsia di sinistra dove Dimarco e Carlos Augusto, al top della forma, si contendono il posto da titolare

BALLOTTAGGIO – Mancano cinque giorni alla sfida tra Atalanta e Inter di sabato. Con i tre punti conquistati contro la Roma, Simone Inzaghi sta pensando di confermare in blocco l’undici titolare e provare a definire qualche cambio in ottica turn-over in vista poi della Champions League contro il Salisburgo. Sono pochi i dubbi per il tecnico piacentino con la coppia d’attacco – la ThuLa – confermata in avanti. A centrocampo si alzano le quotazioni di vedere Frattesi in mezzo al campo. Il grande dubbio di giornata resta sui quinti di centrocampo. Se da un lato è certa la presenza di Dumfries, intoccabile, dall’altro lato Inzaghi si ritrova due esterni nel pieno della forma. Stiamo parlando di Carlos Augusto e Federico Dimarco. I due, nel loro momento migliore in stagione, sono pronti a trascinare la Beneamata sulla fascia. Il brasiliano è entrato benissimo nel finale contro i giallorossi, colpendo una traversa clamorosa. Dimarco, invece, ha di fatto deciso la gara con l’assist al bacio per l’1-0 di Thuram.

CERTEZZA – Per Inzaghi si tratta quindi di due certezze. Il tecnico può contare su due pedine perfette in un ruolo fondamentale. E anche quando i due si sostituiscono a vicenda, l’allenatore è conscio di non perdere nulla in termini di qualità. La scelta per Atalanta-Inter dipenderà da tanti fattori, incluse le idee di Inzaghi in vista della trasferta fondamentale di Champions League a Salisburgo.