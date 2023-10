Dumfries, continua il momento d’oro! Atalanta-Inter banco di prova

Dumfries ha disputato un’ottima gara contro la Roma. L’olandese conferma il suo momento d’oro ma è atteso da un nuovo banco di prova: Atalanta-Inter

BANCO DI PROVA – Dumfries è certamente uno dei migliori in questo inizio di stagione dell’Inter. L’esterno olandese è quasi sempre un fattore per la squadra nerazzurra ed è diventato quasi imprescindibile per lo sviluppo, e la finalizzazione, della manovra. Dalla destra, sin dall’inizio della stagione, crea continui pericoli generando occasioni per sé e per i compagni: tendenza confermata anche contro la Roma dove il numero 2 nerazzurro, pur senza segnare o fare assist, è stato una costante spina nel fianco della difesa dei giallorossi. Per Dumfries, adesso, arriva un altro banco di prova: sabato l’Inter sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta.

MIGLIORARE – Dumfries dovrà dimostrare di aver fatto quello step ulteriore nel percorso di crescita: molto spesso, in passato, l’olandese usciva inspiegabilmente dalla partita o commetteva errori evitabili dovuti alla troppa leggerezza. Una tendenza preoccupante che sembra però sparita in questa stagione. Dovrà dimostrarlo in una sfida che si prospetta molto difficile: l’Atalanta è in forma e pratica un calcio offensivo da non sottovalutare. L’olandese, con le sue progressioni, dovrà cercare di arginare il meccanismo offensivo di Gasperini senza però rischiare di esporre troppo la squadra. Sarà fondamentale quindi la prestazione dell’olandese, vero ago della bilancia in questo inizio di stagione dell’Inter.