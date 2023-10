Danilo out con la Fiorentina! Strategia Juventus in vista dell’Inter

Danilo è fuori per infortunio ma la Juventus sembra non sentire la sua assenza visti i risultati. In ogni caso Allegri spera di poter recuperare il brasiliano il prima possibile, ma secondo sportmediaset.it la sfida con la Fiorentina lo vedrà ancora fuori. L’obiettivo è il Cagliari, ma la sosta potrebbe anche cambiare i piani: dopo infatti ci sarà la sfida con l’Inter

ANCORA FUORI – Danilo è fuori per infortunio ma nonostante questo la Juventus continua a vincere senza subire gol. Massimiliano Allegri, in ogni caso, non vede l’ora di poter nuovamente schierare il brasiliano in difesa ma certamente non accadrà con la Fiorentina domenica 5 novembre. Danilo continua infatti a sentire fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra e quindi non potrà essere a disposizione.

DERBY D’ITALIA NEL MIRINO – L’evoluzione delle sue condizioni verrà monitorata quotidianamente nella speranza di poter mettere nel mirino la partita con il Cagliari. Tuttavia, la sosta per le Nazionali potrebbe portare la Juventus ad adottare una strategia più conservativa. A questo punto Danilo potrebbe rientrare proprio domenica 26 novembre per il big match contro l’Inter in programma all’Allianz Stadium.