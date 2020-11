Atalanta-Inter 0-0 al 45′: risultato ancora fermo. Due gialli per gli ospiti

Termina il primo tempo di Atalanta-Inter, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Risultato ancora bloccato a Bergamo dopo i primi 45 minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Termina a reti inviolate il primo tempo della sfida inziata alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Una buona partita, con anche alcune discrete occasioni per entrambe le squadre, incapaci tuttavia di trovare il sussulto decisivo fin qui per sbloccare il risultato. Tra le giocate più pericolose fin qui sono da segnalare una punizione dal limite dell’area di Alejandro Gomez a pochi minuti dall’inizio della partita, respinta però prontamente dalla barriera della squadra ospite. Inter pericolosa a metà della prima frazione di gioco, quando un colpo di testa di Arturo Vidal – imbeccato da un bel cross di Ashley Young – si spegne davvero di pochissimo sopra alla traversa della porta difesa da Sportiello. Non cambia dunque, fin qui, il risultato sul tabellino, nell’attesa di vedere se gli allenatori cambieranno qualcosa nell’intervallo.

ATALANTA 0 – 0 INTER

MARCATORI: //

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 11 Freuler, 88 Pasalic, 40 Ruggeri; 10 “Papu” Gomez (C), 18 Malinovskyi; 91 Duvan Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 95 Gollini; 4 Sutalo, 42 Scalvini; 26 Mojica, 27 De Paoli, 32 Pessina, 59 Miranchuk; 7 Lammers, 9 Muriel, 72 Ilicic, 79 Diallo.

Allenatore: G. Gasperini

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu; 33 D’Ambrosio, 42 L. Moretti; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 24 Eriksen, 44 Nainggolan; 9 Lukaku, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Note: ; Ammoniti: Lautaro Martinez (I) al 30′, Djimsiti (A) al 33′, de Vrij (I) al 44′; Sostituzioni: ; Recupero: