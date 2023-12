Antonello: «Rozzano progetto primario, oggi coinvolti i nostri tifosi»

Antonello ha parlato di Rozzano, la sede scelta dall’Inter per costruire il nuovo stadio. Il Ceo nerazzurro ha dato credito ai tifosi.

PROGETTO PRIMARIO − Alessandro Antonello è stato incalzato sul tema nuovo stadio dell’Inter: «Oggi abbiamo voluto coinvolgere i nostri tifosi per capire la loro opinione in questo nuovo percorso, che vorremmo proporre come nostra nuova casa. Vogliamo sentire la loro voce e capire da loro come svolgere e sviluppare il nostro progetto. Vogliamo capire se sarà fattibile, la cosa più importante oggi è stata capire l’opinione dei nostri tifosi. San Siro? Siamo in attesa di capire l’esito della sentenza sul vincolo, il Tar si esprimerà entro marzo e c’è ancora il tema aperto del referendum. Ma noi stiamo andando avanti per quello che è il nostro progetto primario, che è Rozzano. Futuro? Strategia che abbiamo voluto implementare: la competitività e la sostenibilità. Vincere sul campo viene prima di tutto, stiamo cercando di farlo».