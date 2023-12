Inter-Bologna dà spazio ad Audero. Inzaghi fa riposare sei titolari! – Sky

I nerazzurri non hanno un attimo di tregua. Dopo il campionato domani l’impegno in Inter-Bologna. Per questo Inzaghi scegliere di far rifiatare alcuni dei soliti titolari nel match di Coppa Italia.

RIPOSO – Dopo solo due giorni dalla partita di campionato vinta contro la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi domani è chiamata a tornare in campo in Coppa Italia. Con i tanti impegni serrati e gli ultimi infortuni, in Inter-Bologna l’allenatore nerazzurro è diviso fra alternanze e scelte forzate. Lasciando da parte gli indisponibili per problemi fisici, domani saranno ben sei i soliti titolari che Inzaghi terrà in panchina a riposo, a partire dal portiere. Emil Audero, infatti, troverà spazio fra i pali nerazzurri, permettendo a Yann Sommer di recuperare un po’ di fiato. Lo stesso discorso vale per tutto il centrocampo, ad eccezione di Matteo Darmian in campo obbligatoriamente visti gli infortuni di Denzel Dumfries e Juan Cuadrado. In fase offensiva è Marcus Thuram l’attaccante titolare che riposerà. Di seguito tutte quelle che dovrebbero essere le scelte di formazione di Inzaghi in Inter-Bologna.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.