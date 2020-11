Ag. Lautaro Martinez: “Sapevamo lo avrebbero notato le big! Con l’Inter…”

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Yaqué – agente di Lautaro Martinez -, intervenuto sulle frequenze di Radio SOL 91.5, parla del suo assistito. Ecco un primo estratto del suo lungo intervento sul numero 10 dell’Inter

TUTTO COME PREVISTO – Quale sarà il futuro di Lautaro Martínez? L’agente Carlos Alberto Yaqué conferma le voci sull’interessamento estivo – tra le altre – di Barcellona e Real Madrid, ma nient’altro: «Al di là del fatto che non avevamo i contatti, sapevamo che era normale per un giocatore come Lautaro essere notato dalle migliori squadre. Ha appena compiuto 23 anni. È un ragazzo molto preparato e sa quello che vuole. Gli piace ciò che fa. Già da piccolo aveva una personalità molto forte e cerca sempre di raggiungere tutti gli obiettivi che si pone. Si è adattato al calcio europeo ed è un giocatore della Nazionale Argentina. E ha un contratto triennale con l’Inter». “Beto” Yaqué fa presente l’argomento contrattuale, proprio a poche settimane dall’incontro con l’Inter per discutere del rinnovo (vedi articolo).