Zidane, futuro “legato” all’Inter: il Real Madrid ha già 2 nomi per il sostituito

Zidane Real Madrid

Zidane non ha più la certezza di essere l’allenatore del Real Madrid per tutta la stagione. Come riportato da “Sport Mediaset”, il futuro del tecnico francese verrà deciso nelle prossime settimane. Anche l’Inter tra gli ostacoli. Già individuati i possibili eredi

PANCHINA TRABALLANTE – Il futuro di Zinedine Zidane è in bilico. Il tecnico francese non è più intoccabile per il Real Madrid, che prepara il terreno per il passaggio di consegne. Se Zidane non raggiungesse la qualificazione agli ottavi di Champions League, rischierebbe l’esonero già entro fine anno. Anche per questo il suo futuro è legato a quello dell’Inter di Antonio Conte, che nel ritorno a San Siro dovrà cercare la vittoria per rimettersi in pari nel Gruppo B. E a quel punto (almeno) una delle due rischierebbe davvero l’addio anticipato all’Europa che conta.

POSSIBILI SOSTITUTI – In caso di separazione con Zidane, il Real Madrid potrebbe promuovere Raul dalla formazione Castilla. L’alternativa più esperta consiste nell’affidare la panchina a Mauricio Pochettino, ancora alla ricerca di un nuovo ambizioso progetto dopo l’addio al Tottenham. Qualora il Real Madrid non fallisse l’appuntamento con gli ottavi, Zidane potrebbe comunque lasciare la società spagnola a fine stagione, come da patto con il Presidente Florentino Perez, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Sembrano davvero essere gli ultimi mesi di Zidane a Madrid. Forse settimane.