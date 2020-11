Sanchez fa tremare il Cile (e l’Inter): problemi fisici e riposo, oggi nuovi test

Alexis Sanchez Inter

Sanchez di nuovo KO per infortunio? In Cile – precisamente sul portale CDF – riportano la preoccupazione nazionale per le condizioni dell’attaccante dell’Inter, che nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti

PAURA DI UN ALTRO STOP – La grande preoccupazione delle ultime ore nel ritiro della Nazionale Cilena colpisce anche l’Inter. Il capitano cileno (in assenza dell’ex nerazzurro Gary Medel, oggi al Bologna) Alexis Sanchez è in dubbio in vista della prossima partita contro il Perù. Ieri il numero 7 nerazzurro non ha potuto completare la seduta pomeridiana di allenamento. Sanchez, infatti, ha presentato diversi problemi muscolari durante gli allenamenti, pertanto il CT Reinaldo Rueda e il suo staff hanno deciso di lasciarlo a riposo per evitare problemi più gravi. Previsti per oggi alcuni accertamenti medici per capire l’entità dei problemi di Sanchez. Il Cile trema, l’Inter pure.