Lautaro Martinez e l’Inter, ancora distanza sul rinnovo: ecco le cifre – SM

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez è uno dei punti di forza dell’Inter di Conte, ma le discussioni sul suo rinnovo torneranno presto all’ordine del giorno. Come riportato da “Sport Mediaset”, società ed entourage ancora non hanno trovato un punto d’incontro

DISTANZA TRA LE PARTI – Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter non è ancora stato firmato né discusso. Le parti s’incontreranno a dicembre, quando torneranno in Italia anche i due agenti dell’attaccante argentino. La richiesta dell’entourage di Lautaro Martinez è un ingaggio da 7.5 milioni di euro, in linea con quello di Christian Eriksen e Romelu Lukaku. La proposta di Beppe Marotta e Piero Ausilio non supererà i 5 milioni più bonus. Cifra che potrebbe essere ritoccata leggermente al rialzo togliendo la clausola da 111 milioni presente nell’accordo attuale. La distanza tra domanda e offerta è ancora importante, quindi. Nel frattempo Antonio Conte spera che la trattativa per il rinnovo non faccia perdere (nuovamente) concentrazione al classe ’97 argentino, su cui punta molto per la ripresa dell’Inter dopo la sosta.