Ucraina-Italia, fuori Darmian! Ma tanta Inter in campo – Sky

L’Italia di Spalletti è al lavoro a Coverciano in vista della sfida contro l’Ucraina in programma domani sera. Il CT potrebbe fare a meno di Darmian dal 1′. Le ultime da Sky Sport sulle possibili scelte di formazione

PROBABILE − L’Italia di Luciano Spalletti sarà in campo domani sera per il match contro l’Ucraina. Il CT, secondo Sky Sport, dovrebbe rinunciare a Darmian che partirà dalla panchina: al suo posto il rientrante Di Lorenzo. Per il resto, in difesa, solo conferme con Acerbi e Gatti in mezzo e Dimarco sulla sinistra. A centrocampo possibile impiego dei due interisti Barella e Frattesi, con Jorginho in cabina di regia. Di seguito la probabile formazione di Spalletti:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Raspadori, Chiesa.