Barella: «Vogliamo difendere Europeo! Frattesi grande giocatore»

Barella ha fornito due assist nella vittoria dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Adesso, il centrocampista ed il resto degli Azzurri sono attesi dalla sfida decisiva contro l’Ucraina di domani sera. Le sue parole a Sky Sport

VOGLIA – Queste le considerazioni di Barella: «L’Ucraina è una squadra forte, noi siamo consapevoli delle nostre capacità. Abbiamo voglia di difendere il titolo guadagnato con merito. Prima però dobbiamo passare da questa sfida difficile, il calcio è così ma siamo pronti. Due risultati su tre? Più facile entrare in campo pensando alla vittoria, sarebbe meglio per noi chiuderla subito e gestire il risultato migliore per noi. Sfida con la Macedonia del Nord? Dal campo non ho vissuto momenti difficili. due gol subiti da calcio d’angolo, sull’altro non dovevo farmi scartare così. A questi livelli, quando giochi in campo Internazionale se sbagli vieni punito. Dal campo ho sempre avuto la sensazione di vincere, abbiamo sempre cercato il gol invece di chiuderci dietro. Io con Frattesi? Davide è un grandissismo giocatore, come tanti qui. Ha sempre fatto bene, ha contribuito mettendo qualcosa di suo. Quando i giocatori forti va sempre bene. Chiunque giocherà sarà pronto. Come si batte l’Ucraina? Hanno grandissime individualità, lo dimostrano le squadre in cui giocano alcuni giocatori. Sono veloci, hanno tecnica, ma abbiamo dimostrato a San Siro che se gestiamo palla fanno fatica»