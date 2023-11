Ucraina-Italia, cambia il rigorista! Uno dell’Inter tra i candidati

Ucraina-Italia sarà sfida decisiva per la qualificazione diretta ai prossimi Europei 2024. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti hanno due risultati su tre a disposizione. La particolarità di questa partita è che, in caso di calcio di rigore a favore, non sarà Jorginho a batterlo, così come anticipato da Luciano Spalletti. Nuovi tiratori a disposizione, tra cui uno dell’Inter.

NUOVI RIGORISTI – Jorginho contro la Macedonia del Nord ha sbagliato il terzo calcio di rigore consecutivo con la maglia dell’Italia e, così come sottolineato da Luciano Spalletti: «Sarebbe un metterlo in difficoltà chiedergli di battere un rigore ora». Proprio per questo motivo, in occasione di Ucraina-Italia in programma questa sera, in caso di calcio di rigore a favore non sarebbe lui il rigorista designato. Sono almeno quattro i possibili candidati dal dischetto. Il primo è l’ex Inter, Matteo Politano, che tra quelli a disposizione è il calciatore ad aver battuto più rigori in carriera. Tra i candidati, anche Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca e Federico Dimarco. L’ultima volta per l’esterno dell’Inter risale al 2021-2022, con il rigore sbagliato contro l’Atalanta. In carriera, però, ne ha segnati ben 9 e sbagliati solo 3.