Ucraina-Italia, ancora tanta Inter in campo! La probabile formazione – Sky

L’Italia di Spalletti sfiderà domani sera l’Ucraina in un match decisivo per la qualificazione ad Euro 2024. Il CT azzurro non rinuncia ai calciatori dell’Inter dal 1′: la probabile

PROBABILE − L’Italia di Luciano Spalletti sarà in campo domani sera per il match contro l’Ucraina. Nel campo neutro di Leverkusen gli Azzurri si giocheranno l’accesso ad Euro 2024. Il CT, secondo Sky Sport, dovrebbe affidarsi nuovamente al blocco dell’Inter: in difesa Darmian partirà dalla panchina, con il rientrante Di Lorenzo pronto a partire dal 1′. Confermati dal 1′ sia Acerbi che Dimarco. A centrocampo ci sarà Barella con Jorginho e la novità Frattesi, pronto a prendere il posto di Bonaventura. In attacco ballottaggio Scamacca-Raspadori, con Chiesa e Berardi confermati sulle corsie esterne. Di seguito la probabile formazione

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Raspadori, Chiesa.