Juventus-Inter, Allegri con tre certezze! Le possibili scelte – TS

Fra poco meno di sette giorni andrà in scena Juventus-Inter. Allegri, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ha già in testa l’undici da schierare con tre certezze in campo

SCELTE – La sfida fra Juventus ed Inter, in programma il 26 novembre, si avvicina. Allegri, secondo Tuttosport, ha tre certezze in formazione verso la sfida alla squadra di Inzaghi: Szczesny, Gatti e Rugani. I tre sono i punti di forza di una difesa capace di subire un solo gol nelle ultime 6 partite e di essere la seconda miglior difesa della Serie A (dietro all’Inter, ndr). In mezzo non preoccupano le condizioni di McKennie, rientrato anticipatamente dagli USA per un piccolo problema. In avanti ci sarà sicuramente Chiesa, autore di una doppietta contro la Macedonia del Nord, ed uno fra Kean e Vlahovic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, Kean.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini