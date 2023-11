Taremi all’Inter, nome giusto già a gennaio (nonostante la Coppa d’Asia)

L’Inter continua a seguire con interesse Taremi, attaccante iraniano del Porto. Affare che da un punto di vista logico potrebbe chiudersi già a gennaio, nonostante l’impegno in Coppa d’Asia del 29enne.

MAI PERSO DI VISTA – Sarebbe improprio dire che Mehdi Taremi torna nei radar dell’Inter. Perché in realtà i nerazzurri non hanno mai perso di vista l’attaccante del Porto. Seguendo con interesse anche la trattativa che lo vedeva prossimo a vestire la maglia del Milan. Che la scorsa salta per gli stessi motivi che fermarono l’Inter: le richieste troppo elevate (circa 30 milioni di euro) del Porto per il cartellino di un giocatore in scadenza a giugno 2024. Ma adesso, nemmeno tre mesi dopo, la situazione sta cambiando.

TEMPO FAVOREVOLE – Attualmente Taremi ha all’attivo 3 gol in 16 presenze stagionali col Porto. Un dato sorprendente per un attaccante da 80 reti nelle precedenti tre stagioni a Porto. Ed è facile ipotizzare che la situazione contrattuale stia avendo un’influenza sulle prestazioni dell’iraniano. Che non ha intenzione di rinnovare il contratto coi Dragões. E che sarebbe ben felice di trasferirsi in un club come l’Inter. Che a sua volta può sfruttare la minor distanza dalla scadenza per spuntare condizioni migliori. Anche già il prossimo gennaio, nonostante un paradosso.

PARADOSSO TRASCURABILE – Dal 10 gennaio 2024 si disputerà la Coppa d’Asia, in cui Taremi guiderà l’attacco dell’Iran. Rimanendo quindi potenzialmente indisponibile per il club fino al 12 febbraio, giorno della finale. Un aspetto che stimola lo scetticismo di molti addetti ai lavori circa un possibile affondo dell’Inter per Taremi durante il calciomercato invernale. Tuttavia è un fattore rilevante solo per la stagione in corso. Il cui periodo clou inizierà comunque proprio a febbraio, con gli ottavi di finale (andata tra il 13 e il 14 febbraio 2024). L’Inter può quindi permettersi di ragionare su un altro orizzonte temporale.

PROGETTUALITÀ A MEDIO TERMINE – L’eventuale acquisto di Taremi rappresenterebbe per l’Inter un investimento dal termine più lungo della stagione 2023/24. Perché, nonostante l’età non più verde (classe 1992), rappresenterebbe un ringiovanimento dell’attacco nerazzurro, dove oggi le riserve hanno 3 (Marko Arnautovic) e 4 anni (Alexis Sanchez) in più di Taremi. Che tra l’altro ha una storia clinica decisamente migliore rispetto ai due sopracitati. Secondo i dati di Transfermarkt, il 9 iraniano ha saltato appena 5 partite per infortunio nelle ultime quattro stagioni. Ossia da quando gioca in Portogallo (prima al Rio Ave, poi al Porto), in cui ha concluso ogni stagione con almeno 30 partite giocate e 20 gol segnati. Numeri più che sufficienti a giustificare l’interesse dell’Inter. Che potrebbe puntare sull’acquisto a gennaio per anticipare la concorrenza, pronta a scatenarsi in estate quando il cartellino dell’iraniano potrà muoversi a parametro zero.