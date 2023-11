Taremi opzione Inter già per gennaio: il motivo in un numero – TS

Taremi a gennaio potrebbe essere il rinforzo per l’Inter, anche se ha la Coppa d’Asia con l’Iran. Tuttosport dà una motivazione sul perché può esserci l’affondo per l’attaccante del Porto.

ATTACCO SPUNTATO – Il motivo per cui Mehdi Taremi continua a interessare l’Inter è racchiuso in un numero: 549. Sono i minuti giocati in stagione da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, contro i 2.406 di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Uno status di riserve piuttosto definito, che per Tuttosport basta per tenere aperto il pressing per l’iraniano del Porto. L’unico gol l’ha fatto Sanchez, un mese fa al Salisburgo, mentre Arnautovic ha appena superato un infortunio. Se da qui a fine 2023 i due attaccanti “non titolari” dovessero convincere Simone Inzaghi, avendo maggiore minutaggio, allora l’Inter resterà con questo quartetto offensivo. Di contro, se non dovessero dare garanzie, ecco che un intervento sul mercato sarebbe quasi d’obbligo. Taremi era un obiettivo già ad agosto, poi è sfumato e il 31 agosto è saltata anche l’opzione Milan non trovando un accordo. Il Porto chiedeva venti milioni, ma ora deve abbassare le pretese (difficile sotto i dieci-quindici) perché il giocatore è in scadenza. Taremi non rinnova, da gennaio può firmare a zero per qualsiasi club nel 2024-2025 ma l’Inter può anticipare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini