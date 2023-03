Svezia-Belgio, le formazioni ufficiali: Lukaku parte dal primo minuto

Tra poco in campo Svezia-Belgio, match di qualificazione a Euro 2024 del girone F. In campo dal primo minuto l’interista Romelu Lukaku. Di seguito le formazioni ufficiali

TITOLARE − Domenico Tedesco non rinuncia a Lukaku per il suo match d’esordio sulla panchina del Belgio. L’attaccante dell’Inter, che giocherà col nuovo numero di maglia (vedi articolo), scenderà in campo dal 1′ a Stoccolma contro la Svezia. Tra gli italiani presenti anche Ekdal e Svanberg tra le fila scandinave, rispettivamente dello Spezia e del Bologna. Le formazioni ufficiali.

Svezia-Belgio, le formazioni ufficiali

Svezia (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Ekdal, Augustinsson; Svanberg, Olsson, Gustafson, Forsberg; Isak, Kulusevski.

Belgio (3-4-1-2): Courtois, Faes, Vertonghen, Theate, Carrasco, Onana, De Bruyne, Castagne, Trossard; Lukebakio, LUKAKU.