Show Mulattieri in Serbia-Italia Under 21: proprietà Inter implacabile

L’Italia under 21 ha battuto 0-2 la Serbia grazie alla doppietta di Mulattieri. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha vinto per ben due volte la sfida personale con l’altro nerazzurro Stankovic

SHOW − L’Italia under 21 vola contro la Serbia nella prima uscita amichevole del 2023. Grande protagonista Samuele Mulattieri, giocatore del Frosinone ma di proprietà dell’Inter. Partita equilibrata durante tutto il primo tempo, ma che cambia totalmente verso nella ripresa con gli azzurrini più forti e determinati. Al minuto 53 si apre la festa di Mulattieri, che ribadisce in rete bucando l’ex compagno di squadra Filip Stankovic. Il figlio di Dejan milita al Volendam, ma è sempre di proprietà nerazzurra. Duello che si ripete 14 minuti più tardi con Mulattieri che trova il raddoppio personale. Tutta la partita in panchina per Raoul Bellanova.