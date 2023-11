Spalletti: «Motivazioni oltre i timori! Jorginho? Rigore tirato bene»

Spalletti parla alla vigilia di Ucraina-Italia, ultima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. Il Commissario Tecnico azzurri, a Sky Sport, sottolinea quanto sia importante mettere le motivazioni davanti ai timori. Poi coccola Jorginho nonostante l’ennesimo rigore fallito

OLTRE LE PAURE – Luciano Spalletti alla vigilia di Ucraina-Italia sottolinea quanto sia importante andare oltre i timori: «Vigilia dove sappiamo cosa ci andiamo a giocare e poi molti ti vogliono mettere timore perché ti dicono ‘conosci l’importanza di questa partita per il traguardo che rappresenta o al contrario quello che potrebbe succedere qualora non andasse bene’. Per cui è importante che le motivazioni vadano oltre il timore. E poi la domanda da porsi è: la posso vincere? Sì, la posso vincere e questo annulla quei timori. È soprattutto nelle difficoltà che abbiamo avuto che questi calciatori ci hanno fatto vedere la voglia e la determinazione di vestire la maglia azzurra».

ORDINE – Spalletti spiega inoltre come limitare l’Ucraina: «Nella voglia di attaccare, andare a pressare e non perdere mai l’equilibrio perché poi avendo un attacco forte possono venire a crearti dei problemi e quindi bisogna stare in ordine. Jorginho? Il rigore l’ha battuto perché ha personalità e lo ha battuto anche bene per come si è mosso il portiere. Poteva angolarlo di più ma la sua caratteristica nel calciare i rigori è quella. Poi ne abbiamo anche altri che possono tirare».