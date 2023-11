Juventus-Inter Women 2-0 al 45′: inizio da cancellare. Risveglio finale!

In campo Juventus-Inter Women per l’8ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Vittorio Pozzo di Biella (BI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 2-0. Brutto inizio nei primi 45′, andando subito sotto. Poi qualche segnale di ripresa nel finale. Di seguito il report del primo tempo di Juventus-Inter.

NB: Segui Juventus-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Juventus-Inter Women iniziano malissimo per le nerazzurre. Le padrone di casa sono immediatamente aggressive e chiudono nella propria metà campo le ragazze di Guarino che, dopo solo due minuti si ritrovano in svantaggio. Arianna Caruso, sfruttando una palla raccolta in area da Nystrom, la infila sul primo palo. Francesca Durante non riesce ad evitare il gol. L’Inter Women non ha neanche il tempo di reagire che subito la Juventus mette a segno la seconda rete: al 5′ Julia Grosso calcia col sinistro dal limite e il pallone entra direttamente in porta. Le nerazzurre fanno fatica a costruire e ad uscire dalla propria area, col pressing delle bianconere che non facilita le ripartenze. Solo nel finale arriva il primo vero squillo dell’Inter Women, che sembra prendere fiducia con lo scorrere dei minuti. È Michela Cambiaghi, al 41′, a spaventare la difesa juventina. Elisa Polli serve un buon assist alla trentasei nerazzurra, che sfiora il palo con il sinistro. Il primo tempo di Juventus-Inter Women termina 2-0.

Juventus-Inter Women – Tabellino

2 JUVENTUS – INTER 0

Marcatrice: Caruso (J) al 2′, Grosso (J) al 5′.

JUVENTUS (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; Lenzini, 23 Salvai, 20 Cascarino, 13 Boattin; 15 Grosso, 21 Caruso, 7 Garbino; 19 Thomas, 18 Beerensteyn, 6 Nystrom.

A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 4 Cafferata, 5 Nilden, 9 Cantore, 10 Girelli, 14 Palis, 22 Bellucci, 32 Sembrant.

Allenatore: Joe Montemurro

INTER (4-3-3): 22 Durante; 25 Thøgersen, 55 Tomter, 3 Bowen, 2 Sonstevold; 18 Pandini, 27 Csiszar, 20 Simonetti; 36 Cambiaghi, 9 Polli, 11 Bonfantini.

A disposizione: 21 Cetinja, 5 Karchouni, 6 Santi, 7 Bugeja, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

Note – Recupero: 2′ (PT).