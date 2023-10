Spalletti: «Italia con la difesa a 3? Possibilità con Dimarco e Inter»

Spalletti potrebbe testare il 3-5-2 in una delle due partite dell’Italia in questa sosta, contro Malta sabato a Bari o l’Inghilterra martedì 17 a Wembley. Nella – come al solito lunghissima – conferenza stampa che avvia il raduno degli Azzurri, il commissario tecnico usa Dimarco e il blocco Inter come esempio.

LE SCELTE – Luciano Spalletti spiega perché fra i convocati dell’Italia non c’è Leonardo Spinazzola: «Federico Dimarco è quel giocatore lì, che ha un po’ meno fisico però ha un gran piede. La scelta di Cristiano Biraghi è una cosa un po’ differente, perché è abituato a giocare a quattro e la fase difensiva la fa. Sono tutte queste considerazioni che poi a starle a spiegare in tutte le sue sfaccettature diventa difficili, ma sono tutte molto credibili se si ha tempo per disquisirle. Fare il 3-5-2? È fra le possibilità Convocare Dimarco, poi Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Matteo Darmian fa sì che non devi spiegare molto perché si conoscono».