Skriniar, la Slovacchia non si arrende. Il CT: «Credo che ci sarà»

Skriniar è fra i nove giocatori dell’Inter in attesa di una risposta dell’ATS per le convocazioni delle nazionali (vedi articolo). Il suo commissario tecnico, Stefan Tarkovic, è convinto che alla fine sarà presente per le partite di questa sosta.

AGGIUNTO ALL’ULTIMO? – La Slovacchia, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, deve giocare mercoledì in casa di Cipro, sabato con Malta e martedì 30 con la Russia. Il commissario tecnico Stefan Tarkovic apre per avere una lista dei convocati (vedi articolo) completa: «Credo che tutti i giocatori saranno confermati, compreso Milan Skriniar. La Germania ha messo Cipro fra le zone rosse, cosa che complica la situazione di alcuni giocatori. Si tratta di Peter Pekarik, Ondrej Duda e Laszlo Bénes».

Fonte: Futbalsfz.sk