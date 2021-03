Allegri: «Inter da semifinale di Champions League! Eriksen? Bravo Conte»

Allegri è stato l’ospite d’onore nel corso della trasmissione di “Sky Calcio Club”. L’allenatore ha elogiato l’Inter e Antonio Conte, anche in relazione alla gestione di Eriksen.

ELIMINAZIONI CON RAMMARICO – Massimiliano Allegri valuta le uscite delle italiane contro Porto e Borussia Monchengladbach: «Non so se hanno giocatori più bravi di Juventus e Inter. Credo che nel 2021 bisogna tornare all’ABC del calcio: saper passare la palla, perché tutti i passaggi non sono uguali nel calcio. Chi non fa la costruzione da dietro? Tutti la fanno, però c’è da capire quando non la si può fare, perché i momenti della partita sono diversi. La Juventus forse poteva essere più vicina all’Inter, però devi andare a capire le dinamiche e valutare alcune cose».

CRESCITA CONTINUA – Allegri dà un giudizio sulla capolista: «Io credo che l’Inter, a mio modesto parere vedendola dall’esterno, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions League ha potuto lavorare insieme. Nicolò Barella è cresciuto molto, Alessandro Bastoni è cresciuto molto: l’Inter è una squadra che può giocarsi un quarto di finale o una semifinale di Champions League. La Juventus è più consolidata, all’Inter già dall’anno scorso Antonio Conte sta facendo un ottimo lavoro. Credo che abbia le possibilità l’anno prossimo per fare una grande Champions League».

ARRETRATO – Per Allegri è giusto aver spostato Christian Eriksen: «Lui regista? Io ho imparato una cosa. Arrivato a Pescara al primo allenamento il mister mi disse che per giocare a buoni livelli dovevo arretrare. Quella roba lì me la sono portata dietro, infatti quando venne Paulo Dybala alla Juventus gli dissi che non poteva fare il centravanti. L’ho imparato molto da Giovanni Galeone questo: su Eriksen Conte è stato molto bravo, ha avuto pazienza per lavorarci e poi l’ha portato. In Inghilterra c’è più spazio, meno tattica e ti stanno meno addosso. All’Inter, se Eriksen gioca più indietro di dieci metri, mette la palla dove vuole. Conte ci ha lavorato un po’ e alla fine ci è arrivato».

AL TOP – Allegri chiude su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «In questo momento è la miglior coppia che c’è in Italia. Lo dimostrato in fatti, è stato molto bravo Conte a farli giocare assieme. Hanno caratteristiche diverse, però sono molto simili vedendoli da fuori».