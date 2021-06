Sanchez è costretto a saltare la prima fase della Copa America a causa di un infortunio muscolare. Come anticipato in mattinata (vedi articolo), l’attaccante cileno dell’Inter preoccupa il Cile. Di seguito il comunicato ufficiale della Roja

STOP AL VIA – “Lo Staff Medico della Nazionale Cilena informa che il giocatore Alexis Sanchez, dopo l’allenamento di ieri, ha presentato un infortunio al muscolo plantare sottile. Il tempo di recupero stimato va oltre la prima fase della Copa America 2021, durante la quale l’atleta resterà in Cile per il percorso di recupero, con lo Staff Medico della Nazionale”.

Fonte: Sito Ufficiale della Nazionale Cilena [LaRoja.cl]