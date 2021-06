Sanchez, fastidio muscolare per l’attaccante dell’Inter: allarme nel Cile

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha terminato l’allenamento nel Cile con qualche fastidio muscolare che preoccupa la Roja in vista della Copa America.

PROBLEMA FISICO – Secondo quanto riportato da TNT Sports, Alexis Sanchez avrebbe concluso l’allenamento con il Cile accusando qualche fastidio muscolare. La Roja è dunque in allarme in vista dell’esordio in Copa America, fissato per lunedì 14 giugno contro l’Argentina. Questo problema sembra essere dovuto alle ultime due partite che ha giocato l’attaccante dell’Inter. Lo staff tecnico della Nazionale cilena a starebbe seguendo la situazione con attenzione affinché il giocatore arrivi in piena forma all’importante appuntamento continentale.

Fonte: TNTSports.cl – J. Cubillos